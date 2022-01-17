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Дагестанский чиновник попался на подделке наследственных документов на землю

Следователи подозревают главу района Дагестана в присвоении 1300 «квадратов» земли

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Чиновника в Дагестане подозревают в мошенничестве с документами на наследственное право на землю — следствие считает, что он обманным путем зарегистрировал в свою собственность участок площадью 1300 квадратных метров. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 17 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, глава Шамильского района еще в 2013 году зарегистрировал в собственность земельный участок в селе Хебда. Он смог сделать это, предоставив в местный Росреестр поддельные документы — кадастровый паспорт и выписку из похозяйственной книги, в которой было указано о пожизненном наследуемом праве на участок. Рыночная стоимость этого участка — 274 тысячи рублей.

В отношении чиновника возбудили сразу два уголовных дела — по мошенничеству в крупном размере и по подделке официального документа.

Ранее сообщалось, что трех чиновниц соцзащиты осудили в Воронеже за кражу 11 миллионов рублей — это были деньги из фонда субсидий на оплату коммунальных услуг. Сотрудницы управления социальной защиты Левобережного района Воронежа оформляли субсидии по оплате коммунальных услуг на знакомых, а затем обналичивали деньги.

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Леонид Микуляк
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