Певец Данко высказался о сборе денег на ремонт в квартире Хлебниковой

Российский певец Александр Фадеев, более известный как Данко, высказался о призыве телеведущего Андрея Малахова собрать деньги на ремонт в квартире певицы Марины Хлебниковой. Артист посчитал, что в сложившейся ситуации можно надеяться на поклонников. Своим мнением он поделился в разговоре с изданием «Собеседник».

По словам Данко, в сфере шоу-бизнеса невозможно найти друзей, а все артисты считают друг друга врагами. Из-за этого артист сделал вывод, что коллеги Хлебниковой не будут помогать ей с восстановлением квартиры после пожара. Данко назвал логичным поступок Малахова попросить средства у поклонников певицы и пользователей сети.

«Есть же люди, которые выросли под песни Марины, может быть, кто-то под них женился, встретил какую-то свою удачу в жизни или исполнил мечту. Все это не вычеркнешь из памяти. Те люди, для кого Хлебникова что-то значит, вполне могут ее поддержать морально, материально или еще как-то. Мариночке нужно помочь всем миром!» — заявил артист.

Малахов обратился к пользователям сети ранее в январе. Он призвал поклонников «сделать приятное любимой певице» и поддержать ее в непростой жизненный период после пожара. Телеведущий призвал вместе совершить добрый поступок.

О пожаре в квартире Хлебниковой стало известно в четверг, 18 ноября. Пламя потушили в 22:50. Прибывшие на место спасатели вынесли певицу с места возгорания в шоковом состоянии. Ей оказали медицинскую помощь, а затем госпитализировали.