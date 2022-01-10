Малахов призвал собрать деньги на ремонт в квартире Хлебниковой

Ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» Андрей Малахов призвал пользователей сети собрать деньги на ремонт в квартире российской певицы Марины Хлебниковой. Жилье серьезно пострадало в результате пожара в 2021 году. Об этом сообщает издание Super в своем Telegram-канале.

Телеведущий записал обращение, сидя рядом с новогодней елкой. Он призвал поклонников певицы отправить средства, чтобы восстановить ее квартиру.

«Если вы хотите сделать приятное любимой певице и поддержать ее в эту непростую жизненную минуту, давайте вместе поможем сделать ремонт в ее квартире. Давайте творить добро вместе!» — отметил Малахов.

О пожаре в квартире Хлебниковой стало известно в четверг, 18 ноября. Пламя потушили в 22:50. Прибывшие на место спасатели вынесли певицу с места возгорания в шоковом состоянии. Ей оказали медицинскую помощь, а затем госпитализировали. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты.