Избившего неадекватного мужчину полицейского в Забайкалье оправдал суд

Полицейского, ранее осужденного на три года условно за избиение неадекватного водителя, оправдал Забайкальский краевой суд — он посчитал, что в данной ситуации превышения полномочий не было. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 17 января, сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, в апреле 2021 года в Забайкалье патрульные остановили мужчину, который был сильно пьян. Он конфликтовал с полицейскими, вел себя вызывающе и неадекватно и даже пытался укусить их. Полицейские около часа пытались успокоить пьяного водителя и убедить его пройти медосвидетельствование. В какой-то момент водитель читинского отдельного батальона ППС Андрей Байдалов несколько раз ударил нарушителя, и тот успокоился.

Против полицейского было возбуждено уголовное по превышению должностных полномочий. Суд первой инстанции дал Байдалову срок в три года условно. Однако вышестоящий суд позже пришел к выводу, что полицейский имел право применять физическую силу, в том числе боевые приемы.

Теперь Байдалов имеет право на реабилитацию вследствие необоснованного уголовного преследования.

