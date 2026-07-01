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05:38, 1 июля 2026Интернет и СМИ

В США рассказали о способе отвлечения внимания от провалов ВСУ

Риттер: Поставки БПЛА Украине — отвлекающий маневр на фоне провалов ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — это отвлекающий маневр на фоне провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом рассказал бывший разведчик Скотт Риттер в беседе с Эндрю Наполитано, запись разговора размещена на YouTube.

«Важно отметить, что все это — лишь отвлекающий маневр. Вся эта история с украинскими дронами, — всего лишь отвлечение от реальности на линии фронта: ВСУ посыпались из-за успешных действий русских», — назвал способ отвлечения внимания Риттер.

По его словам, Российская армия массово уничтожает украинских операторов дронов, из-за чего у Киева истощаются людские ресурсы.

Ранее сообщалось, что североатлантический альянс на июльском саммите в Анкаре намерен выделить Украине 10-12 миллиардов долларов дополнительной военной помощи, что в четыре раза меньше, чем на предыдущих двух встречах.

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