Бывшую солистку российской группы Artik & Asti Анну Дзюбу обвинили в плагиате из-за ее первого сольного клипа. Об этом пишет Starhit.

Известно, что певица выпустила видео на трек «Феникс» 14 января этого года. Артистка презентовала сингл в качестве первой сольной работы после ухода из Artik & Asti. Однако из-за самого ролика возник скандал.

Режиссер Юлия Иванова нашла в «Фениксе» сходство со своей работой для проекта BP Broth. Она снимала клип на песню «Не смей» в 2020 году. По словам Ивановой, ролик Анны Дзюбы почти во всем повторяет оригинальное произведение. Отмечается, что в видео экс-солистки известного поп-дуэта используется та же локация и применяются те же ракурсы.

«Мне случайно прислали клип с фразой: "Посмотри, это же один в один то, что ты снимала". Реакция — удивление и недоумение. Режиссера ее клипа не знаю, и никогда не слышала», — рассказала Иванова.

В декабре 2021 года сообщалось, что судебно-музыковедческая экспертиза доказала плагиат хита экс-солиста группы «Чай вдвоем» в песне певицы Монеточки. Речь идет о треке «Мама, я не зигую» и композиции Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую».