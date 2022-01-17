В Германии захотели возвращения России в G7

Депутат комитета бундестага по внешней политике от СДПГ Ральф Штегнер назвал желательным возвращение России в G7. Об этом сообщают «Известия».

Политик уточнил, что это его личная оценка. «Что касается реальной ситуации, то это может случиться, только когда мы добьемся прогресса по тем вопросам, которые обсуждаются сегодня», — сказал он.

Штегнер отметил, что следует учитывать смену правительства в Соединенных Штатах, несмотря на все противоречия между немецкой и американской стороной, «накопленные из-за периода правления» бывшего президента США Дональда Трампа.

Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года. После этого лидеры остальных стран «восьмерки» (Франции, Великобритании, США, Германии, Японии, Италии и Канады) отказались приезжать на саммит в Сочи, проведя встречу в Брюсселе без участия Москвы. Также было решено больше не проводить встречи в формате G8.

