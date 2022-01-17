В Китае создали искусственную луну с низкой гравитацией
Китайские ученые создали специальную камеру для имитации условий низкой гравитации Луны. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Прототип лунного симулятора был разработан специалистами Китайского университета горного дела и технологий. Устройство представляет из себя круглую камеру диаметром 60 сантиметров, которая находится в условиях вакуума. Благодаря этому внутри нее сохраняется низкий уровень гравитации, подобный тому, что существует на естественном спутнике Земли.
Ученые рассказали, что с помощью лунного симулятора они смогут тестировать работу различного оборудования перед его отправкой в космос. Также специалисты полагают, что камера поможет в будущем рассчитать различные нюансы при возможном строительстве лунной базы.
В разговоре с журналистами авторы исследования сообщили, что в настоящий момент единственным способом испытать низкую гравитацию на Земле является полет на самолете в режиме свободного падения. Ученые отметили, что на разработку вакуумной камеры их вдохновила концепция магнитных полей, описанная нобелевским лауреатом из России Андреем Геймом в 2000 году.
В середине января американские ученые объяснили древнее магнитное поле на Луне гигантскими скальными образованиями. Сообщалось, что древняя Луна могла генерировать поле благодаря собственному магнитному динамо.