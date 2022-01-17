Русскоязычный исполнитель впервые набрал миллиард прослушиваний на Spotify

Русскоязычный исполнитель впервые набрал миллиард прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу платформы.

Диджей Imanbek из Казахстана получил награду от компании за миллиард прослушиваний за ремикс на трек Roses американского рэпера SAINt JHN. В настоящее время композицию послушали уже более 1,5 миллиарда раз.

«Приятно, что мое творчество нашло поклонников по всему миру. Вдвойне приятно быть отмеченным Spotify наравне с другими мировыми звездами», — прокомментировал свою награду Imanbek.

Руководитель отдела по работе с музыкальными лейблами и артистами Spotify в России Рустам Киреев заявил, что ежемесячная аудитория диджея на платформе составляет около 17 миллионов слушателей. Его ремикс на Roses вышел в 2019 году, стал вирусным в TikTok и принес Imanbek мировую известность.

В марте прошлого года стало известно, что Иманбек Зейкенов завоевал премию «Грэмми» за ремикс на Roses. Его трек собрал в YouTube миллионы просмотров, вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100 и возглавил в британский хит-парад.