Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Металлург Мг
Перенесён
Торпедо
КХЛ - регулярный чемпионат
СКА
Перенесён
Авангард
КХЛ - регулярный чемпионат
Болонья
0:2
Завершен
Наполи
Италия - Серия А|22-й тур
Милан
1:2
Завершен
Специя
Италия - Серия А|22-й тур
Баффало Сэйбрз
2:0
3-й период
live
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Фиорентина
1:0
1-й тайм
live
Дженоа
Италия - Серия А|22-й тур
Спорт

В Госдуме высказались о содействии США в деле изнасиловавшего девочку хоккеиста

Депутат Журова заявила, что Россия выдаст США изнасиловавшего девочку хоккеиста Буше

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на признание нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» Рида Буше в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Ее слова приводит Sport24.

Журова заявила, что спортсмен может быть депортирован из России по запросу американской стороны. Она подчеркнула, что если его вина будет признана, то правоохранительные органы пойдут на сотрудничество с США и выдадут им преступника. «Может, он и хочет спрятаться в России, но это будет большим позором, если этот хоккеист продолжит играть в России и получать здесь зарплату», — добавила депутат.

16 января руководство КХЛ подчеркнуло, что не будет высказываться по этому делу до решения суда. Кроме того, в «Локомотиве» заявили, что Буше продолжает тренироваться в основном составе команды.

Хоккеист признался в изнасиловании 13 декабря 2021 года. Преступление произошло в 2011 году, на тот момент Буше было 17 лет, а девочке — 12. Изначально ему предъявили обвинение в совершении преступления сексуального характера первой степени, за которое он мог получить от 25 лет до пожизненного заключения. Однако в ходе слушаний окружной судья разрешил Буше подать заявление о меньшем обвинении. Также хоккеист избежит предварительного тюремного заключения.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В ООН призвали мир готовиться к следующей пандемии
Инфекционисты спрогнозировали развитие пятой волны пандемии в России
Действующую власть на Украине признали второстепенной проблемой в стране
Украина потребовала от НАТО конкретных шагов по членству в альянсе
В Госдуме высказались о содействии США в деле изнасиловавшего девочку хоккеиста
Подсчитан годовой доход Google и Meta в России
Словакия отвергла возможность подготовки украинских боевиков на своей территории
Российский хоккеист-чемпион решил избавиться от роскошного особняка в США
Экс-советник Назарбаева заявил об угрозе Казахстану «спящих» ячеек террористов
Зеленский понадеялся на организацию саммита в «нормандском формате»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter