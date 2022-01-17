В Госдуме высказались о содействии США в деле изнасиловавшего девочку хоккеиста

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на признание нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» Рида Буше в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Ее слова приводит Sport24.

Журова заявила, что спортсмен может быть депортирован из России по запросу американской стороны. Она подчеркнула, что если его вина будет признана, то правоохранительные органы пойдут на сотрудничество с США и выдадут им преступника. «Может, он и хочет спрятаться в России, но это будет большим позором, если этот хоккеист продолжит играть в России и получать здесь зарплату», — добавила депутат.

16 января руководство КХЛ подчеркнуло, что не будет высказываться по этому делу до решения суда. Кроме того, в «Локомотиве» заявили, что Буше продолжает тренироваться в основном составе команды.

Хоккеист признался в изнасиловании 13 декабря 2021 года. Преступление произошло в 2011 году, на тот момент Буше было 17 лет, а девочке — 12. Изначально ему предъявили обвинение в совершении преступления сексуального характера первой степени, за которое он мог получить от 25 лет до пожизненного заключения. Однако в ходе слушаний окружной судья разрешил Буше подать заявление о меньшем обвинении. Также хоккеист избежит предварительного тюремного заключения.