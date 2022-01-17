В Эстонии рассказали о «расставленной Россией ловушке» для НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что требования России гарантий безопасности является «ловушкой», расставленной для стран Североатлантического альянса. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны, передает РИА Новости.

«Мы не должны попадаться в расставленную Россией ловушку, которая задумана для того, чтобы разрушить прежнюю архитектуру безопасности в Европе и заставить союзников пойти на уступки. Это вымогательство», — сказала эстонский премьер.

По ее словам, складывается ситуация, при которой военная угроза Украине со стороны России становится все более реальной, в связи с чем необходимо готовится к агрессии Москвы. Она считает необходимым «убедительно сдерживать» Россию, а также оказывать всестороннюю поддержку Киеву. При этом Каллас отметила, что союзникам по НАТО необходимо быть начеку, чтобы быстро принять необходимые меры, если это потребуется.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что предложения Москвы по гарантиям безопасности — это апелляция к здравому смыслу и призыв к странам НАТО «включить голову», чтобы отвести нынешнюю ситуацию от опасной черты. По словам дипломата, предложения российской стороны, озвученные альянсу и США на переговорах в Брюсселе и Женеве, на 100 процентов соответствуют принципам, зафиксированным в основополагающих документах ОБСЕ.