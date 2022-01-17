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В МИД призвали страны НАТО «включить голову» и отвести ситуацию от опасной черты

Замглавы МИД Грушко: предложения России по безопасности — это апелляция к здравому смыслу

Фото: Yves Herman / Reuters

Предложения России по гарантиям безопасности — это апелляция к здравому смыслу и призыв к странам НАТО «включить голову», чтобы отвести нынешнюю ситуацию от опасной черты. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

По словам дипломата, предложения российской стороны, озвученные альянсу и США на переговорах в Брюсселе и Женеве, на 100 процентов соответствуют принципам, зафиксированным в основополагающих документах ОБСЕ.

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«Если бы мы с вами решили провести эксперимент и устроили опрос общественного мнения на улице любого западноевропейского города, попросив респондентов, мало-мальски интересующихся проблемами войны и мира, прокомментировать российские предложения, то уверен, что граждане с неотравленным западной демагогией мировоззрением их поддержали бы», — уверен замминистра.

Ранее Грушко заявил, что Россия будет принимать меры, чтобы парировать угрозу своей безопасности военными средствами, если не удастся сделать это политическими. По его словам, у России есть набор военно-технических мер, законных, которые Москва готова применить, если будет ощущать реальную угрозу безопасности.

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Анжелика Бережная
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