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Украинские туристы подрались с работниками отеля из-за омлета и попали на видео

Туристы из Киева пожаловались на невкусный омлет и подрались с персоналом отеля в Карпатах

Украинские туристы сделали работникам отеля резкое замечание о невкусном завтраке и спровоцировали драку — инцидент попал на видео. Подробности произошедшего показали в выпуске программы «Вікна-новини» на телеканала СТБ.

Группа туристов из Киева приехала на отдых в отель в Карпатах. Одной из отдыхающих не понравился омлет на завтрак — девушка обратилась к администратору ресторана с просьбой заменить блюдо, однако получила отказ в грубой форме. После этого путешественники подошли жаловаться на обслуживание на рецепцию отеля — словесную перепалку с персоналом начали снимать на видео, что, как сообщается, спровоцировало драку.

На кадрах видно, как сотрудница отеля хватает за волосы одну из отдыхающих, в то время как другие три работника начали наносить удары мужчинам, которые сопровождали туристок. После этого на место происшествия вызвали правоохранителей и медиков. Отмечается, что стороны конфликта написали встречные заявления в полицию, обстоятельства инцидента выясняются.

Дарья Рыбак
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