Главный генерал США Милли заразился коронавирусом

Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли самоизолировался из-за заражения коронавирусом, болезнь протекает в мягкой форме. Об этом в понедельник, 17 января, сообщает CNN со ссылкой на официального представителя комитета Дейва Батлера.

Главный американский генерал работает удаленно, чтобы избежать контактов с другими людьми. По словам Батлера, Милли завершил курс вакцинации от COVID-19 и даже успел пройти ревакцинацию.

Отмечается, что генерал контактировал с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом 12 января на похоронах генерала Рэймонда Одиерно. «У него был отрицательный результат за несколько дней до и каждый день после контакта с президентом до вчерашнего дня (16 января — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Батлер.

«У всех остальных начальников штабов, кроме одного, тесты на COVID-19 вчера дали отрицательный результат», — добавил он.

Ранее коронавирусом после парламентских дебатов заразилась премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Пресс-секретарь сообщил, что политик чувствует себя хорошо и будет выполнять свою работу из дома.