Россиянам назвали способ превратить 19 дней отпуска в полтора месяца

Эксперты туристической отрасли назвали россиянам способ превратить 19 дней отпуска в полтора месяца в 2022 году — для этого необходимо правильно распорядиться выходными, приуроченными к государственным праздникам. Об этом сообщается в исследовании онлайн-платформы для планирования путешествий OneTwoTrip, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, если взять дополнительный отпуск и присоединить смежные выходные, то каникулы в 2022-м продлятся 47 дней. «Совмещая отпуск и праздничные выходные в этом году, можно провести на отдыхе от пяти до 15 дней — а значит, времени хватит на полноценные путешествия», — отметила руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.

Так, соотечественникам рассказали о возможности отдохнуть в конце феврале. Поскольку День защитника Отечества в 2022 году выпадает на среду, и официальные выходные не растягиваются на три дня как в 2021-м, устроить мини-отпуск можно, взяв два дня до и два после праздника. Таким образом, общая продолжительность выходных составит пять дней.

Кроме того, специалисты порекомендовали россиянам добавить три рабочих дня к празднику 8 Марта (с 9 по 11), чтобы увеличить выходные до восьми дней. Майские праздники в 2022-м разделены тремя рабочими днями (4-6 мая) — если оформить отпуск на это время, а также с 11 по 13 мая, то отдых составит 16 дней.

В июне можно спланировать девятидневное путешествие: День России выпадает на воскресенье, выходной переносится на понедельник, и если добавить 14-17 июня, то получится полноценный отпуск. В ноябре также есть возможность отдохнуть до девяти дней — для этого достаточно присоединить к празднованию Дня народного единства четыре выходных дня (с 31 октября по 3 ноября).

Ранее эксперты раскрыли россиянам лучшее время для отпуска в 2022 году — наиболее выгодно сделать это будет в августе, марте, сентябре и декабре. Так, по словам специалистов, чем меньше в месяце праздничных дней, тем больше денег можно получить.