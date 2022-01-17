Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Япония осудила ракетные испытания КНДР

Генсек кабмина Японии: ракетные испытания КНДР угрожают всему международному сообществу

Фото: KCNA / Reuters

Япония осуждает ракетные испытания КНДР, которые угрожают не только Японии, но и всему международному сообществу. Об этом сообщил генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно, передает РИА Новости.

«Сегодня Северная Корея, предположительно, осуществила ракетный пуск. Подобные действия представляют угрозу не только для Японии, но и для региона и всего международного сообщества. Мы решительно осуждаем это», — сообщил он.

По словам генсека, информации об ущербе после предполагаемого ракетного пуска не поступало. Мацуно распорядился действовать по трем направлениям: провести детальный анализ ситуации, подробно и своевременно информировать людей, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.

Ранее стало известно о пуске неизвестного снаряда в сторону Японского моря. Сообщается, что это уже четвертый пуск ракет КНДР в 2022 году. Предыдущие прошли 5, 11 и 14 января. В первых двух случаях Пхеньян заявил об успешных испытаниях сверхзвуковых ракет. 14 января были запущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Центре Гамалеи предупредили о смертельной опасности «живой вакцины»
Гастроэнтеролог рассказал о риске инфаркта из-за бутербродов
Беглый банкир Аблязов раскрыл призывы к протестующим в Казахстане
Зарабатывать на сдаче квартир в аренду стало невыгодно
Врач рассказал о боли в пояснице при омикрон-штамме
Девушка посмотрела запись с камеры наблюдения возле дома и неприятно удивилась
Япония осудила ракетные испытания КНДР
Самолет с российскими миротворцами ОДКБ вернулся из Казахстана
В Алма-Ате за сутки задержали более 2,6 тысячи человек
Подлодка «Самара» вернется в Тихоокеанский флот
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter