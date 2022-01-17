Япония осудила ракетные испытания КНДР

Япония осуждает ракетные испытания КНДР, которые угрожают не только Японии, но и всему международному сообществу. Об этом сообщил генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно, передает РИА Новости.

«Сегодня Северная Корея, предположительно, осуществила ракетный пуск. Подобные действия представляют угрозу не только для Японии, но и для региона и всего международного сообщества. Мы решительно осуждаем это», — сообщил он.

По словам генсека, информации об ущербе после предполагаемого ракетного пуска не поступало. Мацуно распорядился действовать по трем направлениям: провести детальный анализ ситуации, подробно и своевременно информировать людей, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.

Ранее стало известно о пуске неизвестного снаряда в сторону Японского моря. Сообщается, что это уже четвертый пуск ракет КНДР в 2022 году. Предыдущие прошли 5, 11 и 14 января. В первых двух случаях Пхеньян заявил об успешных испытаниях сверхзвуковых ракет. 14 января были запущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса.