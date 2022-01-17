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Лавров заявил об обязанности Киева досконально выполнить Минские соглашения

Глава МИД Лавров заявил о недопустимости плана «Б» для Украины вместо Минских соглашений
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Киев обязан досконально выполнить Минские соглашения, для украинского руководства никакого плана «Б» быть не может. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Для украинского режима никакого плана "Б" быть не может, есть только Минские соглашения, которые, как подчеркнул в своем вступительном слове господин министр, Киев обязан досконально выполнить», — сказал дипломат по итогам переговоров со своим хорватским коллегой Горданом Грличем-Радмановым.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что главным условием деэскалации конфликта вокруг Донбасса является прекращение военной помощи для Украины со стороны НАТО и принуждение ее выполнять Минские соглашения. По словам дипломата, в первую очередь речь идет о запрете поставок вооружений для Киева и присутствия в республике иностранных военных инструкторов, инспекторов и военных подразделений. Он назвал это требование прямо предусмотренным Минскими соглашениями.

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Анжелика Бережная
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