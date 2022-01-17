Москвичей предупредили об аномально теплой погоде

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в Москве 17 и 18 января. Об это сообщает РИА Новости.

«Давление в Москве повысилось до 740 миллиметров ртутного столба, но в понедельник уже понизится до 725 миллиметров ртутного столба, потому что приближается глубокий циклон», — сказал он.

Температура воздуха в столице составит минус 1-3 градуса. «Это очень высоко. Пойдет снег, ожидается метель и гололедица», — отметил синоптик.

Вильфанд добавил, что отклонение температуры от климатической нормы в первые дни недели в Москве составит 5-6 градусов.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа сообщила, что при резком перепаде температур и пониженном атмосферном давлении не стоит перегружать себя работой. По ее словам, любые эксцессы плохо сказываются на давлении.