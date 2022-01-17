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Порошенко прибыл в аэропорт Варшавы для вылета в Киев

Экс-президент Украины Порошенко прилетит в Киев, где состоится суд по делу о госизмене
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко прибыл в аэропорт Варшавы для вылета в Киев, где состоится суд по делу о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам экс-лидера, он не опасается ареста после прибытия в столицу. «Нет. За мной народ Украины», — выразил уверенность он. Политик также заявил, что не готовился на случай возможного ареста.

По информации РИА Новости, Порошенко прибыл в аэропорт имени Федерика Шопена, чтобы вылететь в Киев рейсом, вылетающим из Варшавы в 6.40 (8.40 мск).

Порошенко обвиняют в госизмене — по мнению обвинения, политик предал интересы страны из-за поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Сам политик считает дело сфабрикованным и называет себя лидером оппозиции.

17 декабря 2021 года Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». На родину он обещал вернуться после новогодних праздников.

Марина Совина
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