Путин поручил контролировать рост цен на стройматериалы

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) контролировать рост цен на строительные материалы. Об этом говорится на сайте Кремля.

Глава государства поручил ФАС оценивать обоснованность повышения стоимости строительных ресурсов, которые поставляются или используются на госстройках. Согласно документу, следует не допускать необоснованный рост цен на стройматериалы.

Из-за рекордного увеличения стоимости на материалы госстройки в России оказались под угрозой. Реальная цена оказывается выше той, что прописана в госзаказе, из-за чего застройщики терпят убытки. В правительстве пытаются решить проблему: в числе прочего был разработан механизм компенсации более высокой стоимости материалов.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин считает, что в рекордных ценах на отечественные стройматериалы виноват картельный сговор и монополия на рынке. Чиновник подчеркнул, что разбираться с ситуацией будут правоохранительные органы, так как для подорожания песка или щебня нет никаких оснований.

