Китай и Белоруссия опередили Россию по числу санкций от США

Центр новой американской безопасности (CNAS) в Вашингтоне назвал стран-лидеров по числу внесенных в санкционный список субъектов и объектов при администрации президента США Джо Байдена. На отчет обратили внимание в РБК. Россия заняла третье место, ее опередили лишь Китай и Белоруссия.

В 2021 году в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) добавили 100 новых мишеней из Китая, 96 — из Белоруссии и 95 из России. Всего за год американские власти пополнили перечень SDN 765 объектами, на долю указанных стран пришлось по 12-13 процентов решений. Попадание в этот список предполагает замораживание активов лица в юрисдикции США и запрет для американских граждан и компаний на ведение дел с подсанкционным лицом. Год назад специалисты CNAS указали, что за последнее десятилетие по числу американских санкций Россия уступает только Ирану.

Чаще всего такие ограничения вводят против индивидов и компаний, но под санкциями могут оказаться и материальные объекты — морские суда, самолеты, вертолеты. Например, в 2021 году США ввели санкции против 17 судов, связанных со строительством трубопровода «Северный поток-2». Однако отчет CNAS не учел секторальных санкций (таких как запрет для американцев на участие в российских облигациях), а также возобновление санкций против девяти белорусских госкомпаний.

Результаты анализа CNAS показали, что санкционная политика Байдена существенно отличается от действий его предшественника Дональда Трампа. В 2020 году администрация Трампа наложила ограничения на 777 физических лиц, компаний и организаций, объектов собственности. При этом абсолютным лидером стал Иран (43 процента), а на втором месте оказалась Венесуэла (13 процентов).

Однако в ближайшее время в этом списке возможна перестановка. С конца 2021 года США обсуждают жесткие санкции в отношении России в случае вторжения российских войск на территорию Украины. В качестве крайней меры предусмотрено отключение России от SWIFT. Главной мишенью новых ограничений станут члены ближайшего окружения президента России Владимира Путина и российские олигархи. Кроме того, американские власти рассматривают ограничения против российского госдолга и крупнейших банков.