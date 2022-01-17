Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

В США умер звездный фотограф Стив Шапиро

Американский звездный фотограф Стив Шапиро скончался в возрасте 87 лет в США

Фото: страница Steve Schapiro в Facebook

В США умер звездный фотограф Стив Шапиро. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

«Стив скончался в состоянии покоя и чуда. Если на Небесах есть камеры, продолжай снимать, пап. Ты вечно любим», — говорится в публикации в соцсети. Мужчина ушел из жизни 15 января в возрасте 87 лет.

Стив Шапиро обучался у влиятельного фотографа времен Второй мировой войны Уильяма Юджина Смита. С 1961 года, будучи 17-летним, Шапиро стал работать внештатным фотокорреспондентом. Его снимки публиковались в таких популярных журналах, как Time, Newsweek, Life, Vanity Fair, Sports Illustrated и других. В 1960-х он представил миру в своих кадрах ключевые моменты американского движения за гражданские права, а также сопровождал Роберта Фрэнсиса Кеннеди во время его президентской кампании.

В 1970-х годах Шапиро переключился на работу на съемочных площадках фильмов. Он снимал бэкстейджи съемок целого ряда культовых картин, в том числе «Крестного отца», «Таксиста», «Полуночного ковбоя», «Китайского квартала» и других. За свою карьеру фотограф запечатлел большое количество мировых суперзвезд кино и музыки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Комментарии отключены
Последние новости
Беглый банкир Аблязов раскрыл план смены власти в Казахстане
Пятеро неизвестных напали на россиянина и забрали у него ручку и тетрадку
Выход обновленной GTA V задержали
Беглый банкир Аблязов раскрыл планы на президентскую должность
Назван самый выгодный месяц для путешествий в 2022 году
Москвич сбил мать с ребенком на переходе и свалил вину на дорожный знак
В Италии за поддельные сертификаты о вакцинации арестовали медсестру
Порошенко миновал следователей и пошел на митинг без паспорта
Россиян предупредили о смертельно опасном действии при крещенских купаниях
Россияне решили сэкономить на путевках на курорт богачей и были депортированы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter