Судье по делу Порошенко стало плохо

Судье Печерского районного суда в Киеве, который должен избрать меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко, стало плохо. Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на свою корреспондентку в зале суда.

По последним данным, судье пришлось вызвать скорую помощь. О том, что ему стало плохо, заявили и сторонники Порошенко, которые дежурят на улице у здания. Они утверждают, что судья испугался оглашать решение, которое ему продиктовали в офисе президента Владимира Зеленского.

Порошенко обвиняется в государственной измене. По версии следствия, в 2014-2015 годах он использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по указанию России заключить договоры на поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Другим фигурантом дела выступает лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

В свою очередь, Порошенко считает обвинения сфальсифицированными. 17 января он вернулся из-за границы и прибыл в суд по мере пресечения. Обвинение просит арестовать его на два месяца или отпустить под залог в 1 миллиард гривен (35,7 миллиона долларов).