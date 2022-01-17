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В России предложили запретить навязывать страховку определенной фирмы по кредиту

ФАС предложила запретить банкам навязывать страховку определенного страховщика по кредиту

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила запретить банкам навязывать клиентам страховку определенной страховой компании по кредиту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на разработанный законопроект.

Таким образом, соглашение признается допустимым, если кредитная организация принимает страховые полисы любой фирмы, которая отвечает ее требованиям и условиям предоставления услуг страхования.

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При этом банки должны будут установить для страховых компаний требования, с помощью которых можно выяснить их финансовую устойчивость и платежеспособность, а также информацию о собственниках.

При этом финансовые организации не вправе требовать от страховщика определенного размера уставного капитала, кроме установленного законом, а также количества сотрудников, страховых резервов, филиалов, страховых агентов и других структурных подразделений.

Для заемщика в договоре с банком не должно содержаться явно обременительных требования, условия договора не должны зависеть от предмета страхования. Получатель кредита должен быть проинформирован, что может выбрать любую страховую компанию. Кроме того, документ не дает устанавливать ограничения на количество договоров страхования, которые заключаются с клиентами.

Ранее банковские специалисты и эксперты отрасли перечислили необходимые требования к ипотечным заемщикам. Таковыми являются высокая зарплата, отсутствие кредитных задолженностей и работа в определенных сферах экономики.

Марина Совина
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