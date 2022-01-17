В Алма-Ате назвали новую сумму ущерба от беспорядков

Сумма ущерба от массовых беспорядков и терактов в Алма-Ате оценена в 260 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы города Ильяса Усерова.

«Предварительные данные на сегодня, общая сумма ущерба составила порядка 112,6 миллиарда тенге, из них по субъектам бизнеса 67 миллиардов тенге», — заявил Усеров.

Ранее стало известно, что сумма ущерба от беспорядков в Казахстане к утру понедельника, 10 января, превысила 215 миллионов долларов. В девяти регионах страны выявлено 1319 пострадавших субъектов бизнеса, большинство из них — в Алма-Ате. Также выяснилось, что самой пострадавшей отраслью стала торговля.

Протесты в республике начались 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.