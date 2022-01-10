Подсчитана сумма ущерба от беспорядков в Казахстане

Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане к утру понедельника, 10 января, превысила 215 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальную палату предпринимателей «Атамекен».

В девяти регионах страны выявлено 1319 пострадавших субъектов бизнеса, большинство из них — в Алма-Ате. Также выяснилось, что самой пострадавшей отраслью стала торговля (1245 субъектов). Также сообщается о нанесенном ущербе в финансовом секторе, общепите; логистике и СМИ.

Ранее госсекретарь республики Ерлан Карин заявил, что события в Казахстане следует расценивать как гибридную террористическую атаку. Он отметил, что целью боевиков были «общая дестабилизация обстановки и, возможно, осуществление государственного переворота». При этом политик признал, что ситуация в период беспорядков была критическая, речь шла о сохранении целостности государства.

9 января заместитель министра внутренних дел и главнокомандующий Национальной гвардией Казахстана Руслан Жаксылыков заявил, что около 400 бойцов Национальной гвардии пострадали в ходе беспорядков в стране. Всего во время беспорядков в Алма-Ате, Шымкенте и областных центрах пострадали 394 нацгвардейца. Кроме того, было повреждено более 90 единиц военной техники Нацгвардии.