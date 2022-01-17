Парень отказался звать мать на свадьбу из-за ее условия

Пользователь Reddit поделился историей о том, как отказался звать мать на свадьбу из-за одного ее условия. По словам мужчины, родственница заявила, что не хочет видеть на празднике сына невесты от прошлых отношений.

Автор поста рассказал, что познакомился со своей девушкой Эми семь лет назад, когда у нее уже был 11-месячный сын Джейсон. Он объяснил, что сразу полюбил мальчика и всегда относился к нему как к родному сыну. «Но моей матери не нравилось, что я встречаюсь с кем-то, у кого уже есть ребенок. Первые два года мы боролись с ее отношением, пока я не пригрозил перестать c ней общаться, если она не примет Эми и Джейсона», — поделился парень.

По словам героя истории, четыре месяца назад он сделал Эми предложение, а его мать согласилась оплатить половину стоимости свадьбы. Однако женщина поставила условие: на торжестве не должно быть ребенка невесты. «Джейсон — важная часть нашей с Эми жизни, так что он обязательно должен присутствовать. Было трудно, но мы, конечно, отказались выполнять условие моей матери», — объяснил рассказчик.

Тогда женщина заявила, что она может решать, кого приглашать на свадьбу, поскольку за нее платит. «Она хотела использовать тот факт, что помогает оплатить торжество, чтобы нашего 8-летнего мальчика не было на нашем празднике», — возмутился автор истории. После заявления матери парень вернул деньги и сказал, что она больше не приглашена на свадьбу. «Она продолжает звонить и плакать, говоря, что я ее единственный сын и с моей стороны бессердечно лишать ее возможности участвовать в таком важной событии», — поделился он.

В комментариях под постом пользователи поддержали автора. По их мнению, его мать несправедливо относится к ребенку. Более того, многие осудили женщину за то, что она настраивает сына против пасынка, несмотря на то, что он воспитывает ребенка на протяжении семи лет.