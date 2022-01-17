Кремль усомнился в необходимости обсуждать с США отношения с Украиной

Для обсуждения российско-украинских отношений США не нужны. В их необходимости усомнился представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, в настоящее время нет понимания, какие вопросы могут стать предметом обсуждения на таком саммите. Предстоит выяснить, что о Донбассе в Киеве планируют обсуждать с Москвой, подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Он добавил, что на данный момент не может ответить, означает ли это, что большую надежду в этом вопросе Украина возлагает на США, а меньшую — на «нормандский формат».

Ранее представитель Кремля заявил, что в России также рассматривают различные варианты ответа на возможные агрессивные действия со стороны США. Таким образом он оценил прозвучавшее в Вашингтоне заявление о том, что американские власти подготовили 18 вариантов мер реагирования на случай эскалации ситуации на Украине.