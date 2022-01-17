В Кремле оценили подготовку США 18 сценариев при вторжении России на Украину

В России также рассматривают различные варианты ответа на возможные агрессивные действия со стороны США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в понедельник, 17 января.

Таким образом он оценил прозвучавшее ранее в Вашингтоне заявление о том, что американские власти к настоящему времени подготовили 18 вариантов мер реагирования на случай эскалации ситуации на Украине.

«Мы разные сценарии рассматриваем, считаем, что их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно корректная у нас, тут не нужно делать сложным, что настолько сложным не является. Вопрос предельно прямой и предельно конкретно сформулированный», — пояснил Песков.

15 января замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в Вашингтоне подготовили 18 сценариев действий на случай вторжения России на Украину. Она не исключила, что санкции со стороны Соединенных Штатов и европейских партнеров могут отличаться друг от друга. «Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг», — предупредила она. В Госдуме слова Нуланд назвали бредом и провокацией.

Ранее посольство России в США прокомментировало заявления Белого дома и Пентагона о якобы готовящемся российском вторжении на Украину и поиске предлога для этого. В дипмиссии отметили, что представители американской администрации детально описывают сценарии возможных провокаций и их даты, однако не приводят доказательств.