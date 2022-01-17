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В Кремле назвали устаревшими поручения по законопроекту о ковид-сертификатах

Пресс-секретарь Песков назвал поручения по законопроекту о ковид-сертификатах устаревшими

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Поручения президента России Владимира Путина по законопроекту о ковид-сертификатах, данные по результатам декабрьского съезда РСПП, уже потеряли актуальность после того, как рассмотрение документа было отложено. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал их устаревшими, пишет ТАСС.

По его словам, поручения готовятся в течение нескольких дней и даже недель, согласовываются по различным направлениям. И здесь мы подготовить-то подготовили (поручения президента — прим. «Ленты.ру»), но с тех пор изменились обстоятельства», — уточнил Песков.

Пункты из поручений, которые касаются доработки законопроекта о ковид-сертификатах, будут аннулированы. В данной ситуации власти действуют с учетом обстоятельств, заключил представитель Кремля.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство совместно с партией «Единая Россия» решили отложить рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах во втором чтении в Госдуме в связи с эпидемиологической ситуацией.

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Юлия Ямпольская
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