В Кремле назвали устаревшими поручения по законопроекту о ковид-сертификатах

Поручения президента России Владимира Путина по законопроекту о ковид-сертификатах, данные по результатам декабрьского съезда РСПП, уже потеряли актуальность после того, как рассмотрение документа было отложено. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал их устаревшими, пишет ТАСС.

По его словам, поручения готовятся в течение нескольких дней и даже недель, согласовываются по различным направлениям. И здесь мы подготовить-то подготовили (поручения президента — прим. «Ленты.ру»), но с тех пор изменились обстоятельства», — уточнил Песков.

Пункты из поручений, которые касаются доработки законопроекта о ковид-сертификатах, будут аннулированы. В данной ситуации власти действуют с учетом обстоятельств, заключил представитель Кремля.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство совместно с партией «Единая Россия» решили отложить рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах во втором чтении в Госдуме в связи с эпидемиологической ситуацией.