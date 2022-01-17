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Россиянам посоветовали посетить стоматолога перед участием в крещенских купаниях

Врач Чернышова: погружение в ледяную воду может спровоцировать воспаление кариозного зуба

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Погружение в ледяную воду может спровоцировать воспаление кариозного зуба, поэтому перед участием в крещенских купаниях стоит посетить стоматолога. Об этом рассказала в беседе с «Москвой 24» российский врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она отметила, что желающим окунуться в ледяную воду на Крещение стоит проверить работу сердечно-сосудистой системы, поскольку существует риск возникновения сердечного приступа из-за резкой смены температуры.

Врач также рассказала, что крещенские купания не подойдут людям, у которых есть насморк или повышена температура. Они могут заболеть еще сильнее.

Терапевт уверена, что подготовкой к погружению в ледяную воду нужно заняться заранее. Сначала можно дома обливать стопы холодной водой, а потом перейти к приему контрастного душа, рекомендовала она.

Ранее в столице Бурятии Улан-Удэ крещенские купания отменили из-за омикрон-штамма коронавируса. Накануне в Бурятии сообщили об обнаружении омикрон-штамма у четырех человек. В число инфицированных вошли трое взрослых и один подросток 15 лет, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

В правительстве отметили, что купели в других районах и городах республики будут организованы с учетом всех мер профилактики COVID-19. В местах купания не будут установлены теплые палатки.

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Анна Щербакова
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