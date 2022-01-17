В российском городе отменили крещенские купания из-за омикрон-штамма

В столице Бурятии Улан-Удэ крещенские купания отменили из-за омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Ранее в Бурятии сообщили об обнаружении омикрон-штамма у четырех человек. В число инфицированных вошли трое взрослых и один подросток 15 лет, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

В правительстве отметили, что купели в других районах и городах республики будут организованы с учетом всех мер профилактики COVID-19. В местах купания не будут установлены теплые палатки, уточнили в ведомстве.

Перечень мест, где будут разрешены крещенские купания, утверждается. Предварительно, их планируется организовать в Прибайкальском, Селенгинском и Тункинском районах, а также в городе Северобайкальск.

Ранее в Русской православной церкви рекомендовали жителям страны в 2022 году помнить о неблагополучной эпидемической ситуации на фоне пандемии коронавируса и отказаться от крещенских купаний. Митрополит Иларион подчеркнул, что вирус никуда не ушел, поэтому важно избегать мест массового скопления людей.