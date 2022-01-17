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69-я параллель

Стала известна причина выживания в Красноярском крае сбежавшего от ученых песца

Ямальского песца Тосруя подкармливают рыбаки из поселка Усть-Порт Красноярского края

Фото: @arctic_lab_yamal

Стала известна причина, по которой сбежавший от ученых ямальский песец Тосруй (Осторожный), за которым установили наблюдение в Арктическом научно-исследовательском стационаре Института экологии растений и животных УрО РАН, отлично выживает в холодных условиях Красноярского края. Об этом в понедельник, 17 января, сообщает издание «Ямал Медиа».

Оказалось, что песца подкармливают рыбаки из поселка Усть-Порт, поэтому ему не нужно никуда двигаться и добывать пищу самостоятельно. Исследователи отмечают, что прикармливание диких животных нарушает экосистему территории, а в этом конкретном случае — еще и планы по изучению миграции представителей северной фауны.

В апреле 2021 года стало известно, что подопытный песец по имени Торсуй (Осторожный) сбежал от ямальских ученых вглубь полуострова Таймыр и стал первым зверьком в своем роде, покинувшим Ямал.

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Евгения Куликова
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