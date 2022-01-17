Выглядящая как подросток россиянка назвала свой реальный возраст

Юно выглядящая девушка назвала свой реальный возраст и вызвала недоумение у пользователей сети. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

На кадрах жительница России Полина Костюк объяснила, что из-за юного внешнего вида многие подписчики считают ее 16-летним подростком, в то время как в действительности ей 23 года. Блогерша предстала перед зрителями в светло-желтом купальнике. Ее волосы распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

Публикация стала вирусной и набрала 957,9 тысячи просмотров и 96,2 тысячи лайков. Пользователей сети удивил настоящий возраст Костюк, о чем они принялись писать в комментариях. «23? Я не могу в это поверить!», «Ты очень красивая девушка!», «Вот бы и мне выглядеть так же молодо!», «Сногсшибательная!», «Великолепная кожа! Вам повезло с генами» — писали фанаты.

Ранее в январе блогерша Вита, которая выглядит гораздо моложе своих лет, раскрыла свой истинный возраст и удивила пользователей сети. Она объяснила, что незнакомые люди считают ее молодой и не дают ей более 20 лет. Однако Вита призналась, что в действительности ей скоро исполнится 40.

