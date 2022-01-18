СК возбудил дело о фиктивных работах при строительстве стадионов для ЧМ-2018

В Республике Татарстан следователи завели уголовное дело о фиктивных работах при строительстве стадионов для чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом во вторник, 18 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в отношении 58-летнего генерального директора и учредителя ООО «Производственно-строительное объединение «Казань» возбуждено уголовное дело статье 199 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).УК РФ. Следователи полагают, что строившая стадионы для ЧМ-2018 компания предоставляла фиктивные отчетные документы для уплаты НДС и налога на прибыль. Сумма ущерба оценивается в 2,66 миллиарда рублей.

В 2013-2016 гг. подозреваемый представил в налоговую инспекцию документы, в которых в том числе указал фиктивные сведения по сделкам с семью контрагентами.