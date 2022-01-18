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В Петербурге отдали под суд троих фигурантов по делу о гостайне

В суд Петербурга поступило засекреченное дело о получении сведений, составляющих гостайну

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербургский городской суд поступило засекреченное уголовное дело о незаконном получении сведений, составляющих гостайну. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Судом зарегистрировано дело с грифом «Совершенно секретно», по которому проходят три человека. Материалы переданы судье, слушания по ним пока не назначены.

Фигурантами дела являются Константин Козинцев, Иван Лапшин и Михаил Самохин. Все трое обвиняются по статье 283.1 УК РФ («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну группой лиц»). При этом Козинцеву дополнительно инкриминируется распространение либо перемещение носителей с секретной информацией за пределы России. Отданным под суд мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.

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Любовь Ширижик
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