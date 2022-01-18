Обвиняемых в пытках полицейских отпустили из-под домашнего ареста

Троих полицейских, обвиняемых в пытках — физическом и психическом насилии — суд в Оренбурге отпустил из-под домашнего ареста, назначив более мягкую меру пресечения. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд назначил полицейским в качестве меры пресечения запрет определенных действий сроком до 18 февраля. Им запрещено выходить в определенное время за пределы места жительства, находиться в каких-либо иных местах, также наложен запрет на общение с фигурантами дела, пользование интернетом, телефоном и обычной почтой.

Отменив полицейским домашний арест, суд учел, что все следственные действия по делу уже проведены, свидетели установлены и допрошены, а на оставшиеся следственные действия подозреваемые никак не смогут повлиять.

По данным следствия, в октябре 2021 года трое оперуполномоченных в отделе оренбургской полиции применили в отношении местного жителя психическое и физическое насилие. Полицейские таким образом хотели улучшить показатели раскрываемости преступлений отдела. Вскоре после жалоб пострадавшего троих сотрудников задержали, произвели опознания и обыски по местам жительства и службы.