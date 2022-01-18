Учитель математики нашел кольцо времен Римской империи во дворе своего дома

В английском городе Сент-Джаст в Пенвите, графство Корнуолл, учитель математики и офицер военной полиции в отставке нашел кольцо времен Римской империи в палисаднике во дворе своего дома. Об этом сообщает Daily Mail.

54-летний Майк Берк рассказал, что год назад, после просмотра телесериала «Детектор», он увлекся поиском сокровищ. Жена поддержала его новое хобби и подарила ему металлоискатель. Перед Новым годом Берк решил проверить палисадник на наличие ценных реликвий.

«Обычно мне не разрешают заниматься поиском сокровищ в палисаднике, потому что у моей жены там много цветов. Но я решил, что раз уж все отмирает, а мы готовимся все убирать, она не будет против», — отметил мужчина. В итоге в ходе поиска он обнаружил древнейшее золотое кольцо весом 12,8 грамма.

Британец предположил, что оно было сделано во времена Римской империи, в первом или втором веке нашей эры. Чтобы подтвердить догадку, он передал украшение в местный музей. Если Берк окажется прав, обнаруженное кольцо может поставить под сомнение информацию о том, что римляне не дошли до Западного Корнуолла.

Выяснилось, что на украшении изображена древнеримская богиня урожая и плодородия Церера. «Каждый день я смотрю на него, и меня до сих пор пробирает дрожь, знаете, я просто не могу представить, что нашел что-то подобное», — сказал британец о находке.

Помимо кольца Берк находил монету в два пенса 70-х годов, несколько монет предыдущих десятилетий и оловянного медведя, который мог быть частью детской погремушки.

Ранее сообщалось, что голодный барсук откопал самый крупный клад древних монет, когда-либо найденный в пещерах на севере Испании. Самая крупная монета весила восемь граммов и содержала четыре процента серебра.