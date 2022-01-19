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Австралия задумала решить проблемы за счет туристов

Австралия отменила плату за оформление визы для туристов из-за нехватки рабочей силы

Фото: Loren Elliott / Reuters

Власти Австралии в попытках решить проблемы с рабочей силой обратились к туристам, задумав с их помощью преодолеть нехватку кадров, пишет Reuters. Справиться с трудностями за счет приезжих в стране хотят на фоне вспышки нового штамма коронавируса.

Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что правительство отменяет плату за оформление визы для туристов, прибывающих в Австралию в течение следующих 12 недель, а также для студентов. Он призвал их оказать помощь стране во время поездки.

«Путешествуйте по стране и в то же время работайте вместе с нами и помогайте нам в сельскохозяйственном секторе, секторе гостеприимства и во многих сферах экономики, которые зависят от рабочей силы», — сказал Моррисон. Заявление премьер сделал на фоне того, как Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендовал не ездить в Австралию из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации.

Австралийские компании сталкиваются с нехваткой рабочей силы, потому что сотрудники заболевают или уходят на изоляцию из-за контактов с заболевшими. В результате в стране возникли проблемы с поставками, что вынудило крупные магазины ввести ограничения на покупку товаров первой необходимости. Проблема бьет и по перспективам восстановления экономики.

В начале года Моррисон столкнулся с критикой из-за того, что он не смог справиться со вспышкой омикрона — в стране заболело рекордное количество человек. Также премьер-министра критикуют из-за нехватки экспресс-тестов на антитела в домашних условиях. При этом Моррисон заявил, что тесты в дефиците по всему миру.

Быстрый рост числа госпитализаций оказывает давление на систему здравоохранения Австралии. За последние две недели выявлено 1,3 миллиона случаев заражения, при том что за весь период пандемии в стране зафиксировано 1,6 миллиона случаев. Рост количества заболевших коронавирусом в Австралии начался в декабре. 13 января было выявлено рекордное количество заразившихся — более 128 тысяч.

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Платон Щукин
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