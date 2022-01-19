В Европе потребовали запретить майнинг

Заместить председателя Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA) Эрик Теден потребовал запретить на территории ЕС майнинг на основе метода Proof-of-Stake, пишет Financial Times. Регулятор обеспокоен растущей долей возобновляемой энергии в энергопотреблении майнинга.

Proof-of-Work — это алгоритм консенсуса, который предполагает совершение сложных математических вычислений для поддержания работы блокчейна и выполнения транзакций. Именно этими вычислениями занимаются мощные компьютеры добытчиков криптовалют. В криптоиндустрии именно этот способ добычи и называют майнингом, для остальных механизмов этот термин не используется.

Из-за обвинений в ущербе экологии майнеры стали перебираться в страны, где можно производить криптовалюты с использованием безвредной для планеты возобновляемой энергии. Большие объемы такой энергии производятся в скандинавских странах, и они стали центром притяжения для добытчиков цифровых валют. Теден заявил, что майнинг стал «национальной проблемой» для его родины, Швеции, и призвал в немедленным действиям, так как этот вид деятельности ставит под угрозу достижение Евросоюзом целей Парижского климатического соглашения.

Вместе с тем замглавы регулятора заявил, что ESMA не выступает за полный запрет криптовалют. По словам Тедена, регулятор считает разумным подтолкнуть отрасль к менее энергоемкому способу добычи криптовалют — Proof-of-Stake (или стекинг). Этот алгоритм отличается тем, что не требует больших вычислительных мощностей и объемов энергии. В таких сетях работоспособность блокчейна обеспечивают держатели цифровых монет и получают за это вознаграждение за их хранение. «Решение состоит в том, чтобы запретить Proof-of-Work. Proof-of-Stake имеет значительно более низкий энергетический профиль», — подытожил Теден.

Вторая по величине криптовалюта Ethereum в 2021 году заявила о планах полностью отказаться от алгоритма Proof-of-Work и перейти на Proof-of-Stake. По планам разработчиков, трансформация сети завершится в третьем квартале 2022 года. Основатель криптовалюты, канадец русского происхождения Виталик Бутерин заявил, что изменения в сети произведут для уменьшения углеродного следа Ethereum.

