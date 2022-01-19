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Боррель пригласил госсекретаря США Блинкена для обсуждения России и Украины

Глава дипломатии ЕС Боррель пригласил госсекретаря США Блинкена на заседание совета
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пригласил госсекретаря США Энтони Блинкена принять участие в заседании совета ЕС для обсуждения ситуации вокруг России и Украины, написал Боррель в личном Twitter-аккаунте.

«Я пригласил госсекретаря Блинкена присоединиться к дискуссиям Совета ЕС по России и Украине в понедельник [24 января]», — написал в Twitter глава европейской дипломатии.

17 января Боррель призвал пересмотреть европейскую структуру безопасности и заявил, что Евросоюз согласен с этим, однако нужно изменить повестку переговоров и увеличить число их участников. Тогда же он сообщил, что на 24 января запланировано следующее заседание Совета министров иностранных дел ЕС.

Ранее Боррель заявил, что причиной отказа Североатлантического альянса от основных предложений России по гарантиям безопасности стало то, что они неприемлемы. Вопрос о нерасширении альянса нарушает принцип суверенитета независимых стран. Он также отметил, что все предложения России по членству различных стран, включая Украину, в НАТО были решительно отвергнуты на переговорах 10 января в Женеве с США и 12 января в Брюсселе, в рамках заседания Совета Россия — НАТО. По его словам, с этим согласны все страны-члены Евросоюза.

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Дмитрий Сотак
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