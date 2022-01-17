Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал пересмотреть европейскую структуру безопасности и заявил, что Евросоюз согласен с этим, однако нужно изменить повестку переговоров и увеличить число их участников. Его слова приводит ТАСС.

Глава евродипломатии указал, что в понедельник, 24 января, запланировано следующее заседание Совета министров иностранных дел ЕС, и с сегодняшнего дня начинается подготовка предложений на тот случай, если они понадобятся в контексте архитектуры безопасности.

Боррель добавил, что с 1970-х годов многое изменилось, в том числе в вопросах безопасности в Европе, в частности, перестал существовать Советский Союз. Он подчеркнул, что пересмотр — это не «безумная идея», а возможность найти устраивающий всех компромисс.

«Если речь идет об этом, если в этом заключается цель России, то необходимо менять повестку дня и увеличивать число участников процесса пересмотра архитектуры безопасности», — заключил глава дипломатии Евросоюза.

Ранее Боррель заявил, что причиной отказа НАТО от основных предложений России по гарантиям безопасности стало то, что они неприемлемы. В частности, вопрос о нерасширении альянса нарушает принцип суверенитета независимых стран. Он также отметил, что все предложения России по членству различных стран, включая Украину, в НАТО были решительно отвергнуты на переговорах 10 января в Женеве с США и 12 января в Брюсселе, в рамках заседания Совета Россия — НАТО. По его словам, с этим согласны все страны-члены Евросоюза.

