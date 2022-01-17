Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Боррель призвал пересмотреть европейскую структуру безопасности

Глава евродипломатии Боррель: ЕС согласен с пересмотром европейской структуры безопасности
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Alberto Paredes/ Globallookpress.com

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал пересмотреть европейскую структуру безопасности и заявил, что Евросоюз согласен с этим, однако нужно изменить повестку переговоров и увеличить число их участников. Его слова приводит ТАСС.

Глава евродипломатии указал, что в понедельник, 24 января, запланировано следующее заседание Совета министров иностранных дел ЕС, и с сегодняшнего дня начинается подготовка предложений на тот случай, если они понадобятся в контексте архитектуры безопасности.

Материалы по теме:
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м» Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м»Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
7 декабря
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января

Боррель добавил, что с 1970-х годов многое изменилось, в том числе в вопросах безопасности в Европе, в частности, перестал существовать Советский Союз. Он подчеркнул, что пересмотр — это не «безумная идея», а возможность найти устраивающий всех компромисс.

«Если речь идет об этом, если в этом заключается цель России, то необходимо менять повестку дня и увеличивать число участников процесса пересмотра архитектуры безопасности», — заключил глава дипломатии Евросоюза.

Ранее Боррель заявил, что причиной отказа НАТО от основных предложений России по гарантиям безопасности стало то, что они неприемлемы. В частности, вопрос о нерасширении альянса нарушает принцип суверенитета независимых стран. Он также отметил, что все предложения России по членству различных стран, включая Украину, в НАТО были решительно отвергнуты на переговорах 10 января в Женеве с США и 12 января в Брюсселе, в рамках заседания Совета Россия — НАТО. По его словам, с этим согласны все страны-члены Евросоюза.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ООН призвали мир готовиться к следующей пандемии
На Украине оценили возможность нового Майдана из-за Порошенко
Суд перенес избрание меры пресечения для Порошенко
Московского художника задержали за «фекальную» инсталляцию
Захарова заявила о «хитросплетениях» в Евросоюзе на фоне роста цен на газ
Боррель призвал пересмотреть европейскую структуру безопасности
Власти американского города оплатили бездомным отель
Украинские военные освоили более 300 стандартов НАТО
Боррель оценил вероятность «нападения» России на Украину
Инфекционисты спрогнозировали развитие пятой волны пандемии в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter