Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото

Жительница Австралии бросила учебу в университете и разбогатела на продаже откровенных фотографий. Соответствующая история появилась на Daily Star.

25-летняя Руби Мэй (Ruby May) объяснила, что поступила в вуз, потому что любила заниматься математикой. Однако в 19 лет страсть студентки к учебе пропала. Тогда она бросила университет и начала работать официанткой в пабах Сиднея, обслуживая клиентов топлес. В одном из баров героиня материала познакомилась с мужчиной, который начал давать ей деньги.

Через некоторое время он рассказал австралийке о платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. Мужчина предложил ей создать собственный аккаунт, чтобы она могла себя обеспечивать и больше не работать обслуживающим персоналом.

В конечном счете Мэй зарегистрировалась на платформе и начала продавать фото и видео, на которых она запечатлена в обнаженном виде. Девушка отметила, что на данный момент OnlyFans является ее единственным источником дохода, однако не указала, сколько именно она зарабатывает.

«Я благодарна всем, кто подписывается на меня и буквально спонсирует мою жизнь. Вы помогаете мне делать то, что я люблю. У меня есть много хейтеров, которые называют меня шлюхой и жирным троллем, но я стараюсь не обращать на них внимания. Я занимаюсь тем, что приносит мне радость, а это главное», — отметила собеседница издания.

Ранее в январе девушка полностью покрыла тело тату и разбогатела на продаже откровенных фото. В течение восьми лет ныне 26-летняя Эмбер Люк (Amber Luke) из Квинсленд потратила 100 тысяч фунтов стерлингов (9,7 миллиона рублей), чтобы полностью расписать свое тело цветными рисунками. По словам героини материала, необычная внешность подарила ей возможность разбогатеть: интимные съемки для поклонников на платформе OnlyFans принесли Люк более 162 тысяч фунтов стерлингов (около 16 миллионов рублей).