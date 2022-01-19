Экологичный ледокол построят в Финляндии для «Норникеля»

Новый экологичный ледокол построят для «Норильского никеля» на финской верфи Helsinki Shipyard. Об этом сообщает пресс-служба компании Aker Arctic.

Судно будет работать на дизель-электрической тяге, оно является самым мощным подобным ледоколом, когда-либо построенным в Финляндии. Оно будет эксплуатироваться в акватории порта Дудинка, курсируя в бассейне реки Енисей и Карском море.

Передача корабля «Норникелю» запланирована на 2025 год.

«Мы рады заявить, что он будет работать на сжиженном природном газе (СПГ), что соответствует современным экологическим тенденциям по обезуглероживанию и станет пионером среди ледоколов на СПГ, эксплуатируемым на Северном морском пути», — прокомментировал ситуацию старший вице-президент «Норильского никеля»» Сергей Дубовицкий.

Ранее на смену в «Норникеле» заступил первый высокоточный робот-сварщик. Устройство японского бренда Kawasaki стало пилотным проектом завода строительных материалов, входящего в состав Норильского обеспечивающего комплекса.