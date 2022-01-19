Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста

Журналисты покинули зал, где должна была проходить пресс-конференция президента Франции Эммануэля Макрона в Европарламенте. Об этом сообщает France Info.

Таким образом представители СМИ выразили протест против невозможности задать вопросы. «Пресс-конференция, которая должна была состояться после [выступления Макрона в Европарламенте], трансформировалась в заявление без вопросов. В знак протеста европейские журналисты покинули зал до ее начала», — пишет издание.

Корреспондент телеканала CNews Лоик Синьор в своем Twitter-аккаунте опубликовал видеозапись, на которой французский лидер, комментируя ситуацию, заявил, что уже отвечал в декабре на вопросы журналистов по поводу председательства страны в Евросоюзе.