Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мигрантку захотели выслать из России после конфликта с пенсионеркой в автобусе

Полиция в Екатеринбурге задержала кондуктора, которая обматерила пенсионерку в автобусе

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Полиция в Екатеринбурге задержала кондуктора-мигрантку, которая обматерила пенсионерку в автобусе. Об этом в среду, 19 января, пишет E1.RU.

После конфликта на кондуктора составили сразу четыре административных протокола. Выяснилось, что она является гражданкой одной из среднеазиатских республик, а на территории России находится и работает нелегально.

Мигрантке грозит административная ответственность за мелкое хулиганство, нарушение миграционного законодательства и несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Уточняется также, что ее хотят выслать из России.

Инцидент произошел вечером 17 января в автобусе №42. Пенсионерка пожаловалась на скользкий порог. Контролер в ответ обматерила ее, назвала дочерью собаки, замахнулась на нее и кричала, что всех ненавидит.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Казахстана высказался о причастности Назарбаева к протестам
Российский врач назвала условие для принятия жаропонижающих средств при омикроне
Угрожавшее России китайское такси провело сокращения
В России прокомментировали заявление Канады о погибших солдатах Украины
Девушка познакомила бойфренда с братом и узнала внезапную правду о возлюбленном
Химическое загрязнение превысило «планетарную границу»
Газ для России стал важнее нефти
Власти Подмосковья вслед за Москвой продлили ограничения
Постоялец московского отеля изнасиловал уборщицу
От Илона Маска захотели получить миллиарды
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter