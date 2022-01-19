Мигрантку захотели выслать из России после конфликта с пенсионеркой в автобусе

Полиция в Екатеринбурге задержала кондуктора-мигрантку, которая обматерила пенсионерку в автобусе. Об этом в среду, 19 января, пишет E1.RU.

После конфликта на кондуктора составили сразу четыре административных протокола. Выяснилось, что она является гражданкой одной из среднеазиатских республик, а на территории России находится и работает нелегально.

Мигрантке грозит административная ответственность за мелкое хулиганство, нарушение миграционного законодательства и несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Уточняется также, что ее хотят выслать из России.

Инцидент произошел вечером 17 января в автобусе №42. Пенсионерка пожаловалась на скользкий порог. Контролер в ответ обматерила ее, назвала дочерью собаки, замахнулась на нее и кричала, что всех ненавидит.