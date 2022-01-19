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Сестра Кейт Мосс снялась полностью обнаженной ради продажи фото в сети

23-летняя Лотти Мосс снялась без одежды для платформы OnlyFans

Фото: @lottiemossxo

Младшая сестра британской супермодели Кейт Мосс Лотти вновь выставила на продажу снимки, на которых она запечатлена полностью обнаженной. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram

Известно, что 23-летняя манекенщица публикует откровенные изображения на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. В этот раз она снялась в полный рост без одежды и с распущенными волосами, стоя спиной к камере в саду. Перед ней расположено зеркало, в отражении которого видно, что Лотти прикрыла грудь рукой.

«Волшебное настроение», — подписала она пост, который набрал больше 16 тысяч лайков. Пользователи сети оценили внешний вид манекенщицы в комментариях под публикацией. «Идеальная», «Невероятно красивая», «Сексуально!», «Очень горячо», «Прекрасное тело», — хвалили они.

В марте 2021 года Лотти Мосс уже снималась топлес ради продажи фото в сети. Отмечается, что знаменитость сделала это с целью привлечь внимание фанатов к своему новому профилю на сайте для взрослых, пользователи которого получают доступ к контенту за определенную плату. Известно, что ежемесячная стоимость подписки за просмотр контента Мосс составляет 14 фунтов стерлингов (1440 рублей).

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Карина Черных
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