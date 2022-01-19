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Двое российских полицейских с автоматами устроили драку и попали на видео

Драка патрульных с автоматами в Махачкале, закончившаяся увольнением, попала на видео

В Махачкале два сотрудника патрульно-постовой службы подрались и попали на видео. Ролик в среду, 19 января, публикует Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как двое российских полицейских с автоматами о чем-то эмоционально общаются. Третий сотрудник, понимая, что дело может кончиться неприятностью, подходит к ним в надежде остановить конфликт, но тут один из полицейских бьет другого головой в лицо, пытается ударить ногой, поскальзывается и падает. В это время соперник начинает избивать его в партере.

Подоспевшим коллегам удалось разнять драчунов. По данным канала, оба участника драки уволены, по факту случившегося в полку назначена служебная проверка.

В декабре рассказывалось, что в Кургане подполковник полиции стал причиной массовой драки приревновавших его подчиненных женщин. В ходе ссоры старший лейтенант замахнулась на капитана полиции, после чего дважды ударила ее рукой.

Владимир Седов
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