Россиян предупредили о росте цен на алкоголь из-за новых правил

В России могут подорожать ввозимые из-за рубежа алкоголь, косметика, бытовая химия и компьютеры. О росте цен из-за новых правил предупредили 14 крупных деловых объединений, в которые входят импортеры указанной продукции, сообщает РБК.

Соответствующее письмо главы объединений направили вице-премьеру Виктории Абрамченко. Цены на товары вырастут, если для них будут приняты более строгие правила утилизации продукции и упаковки, чем для отечественных производителей и поставщиков из стран Евразийского экономического союза. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.

«В разных странах мира действует механизм ответственности импортеров за ввезенный товар и упаковку, во многих случаях системы ограничиваются исключительно экосбором без возможности самостоятельной утилизации», — рассказала представитель Абрамченко и добавила, что обращение бизнес-объединений будет рассмотрено.

В текущей редакции правил на импортеров товаров из стран, которые не являются членами ЕАЭС, накладываются дополнительные обременения. Им необходимо уплатить экосбор или предоставить банковские гарантии при выборе самостоятельной утилизации. Также импортеры будут должны предоставить договоры поручительства от переработчиков при каждом ввозе товаров.

В конце 2021 года Минприроды доработало поправки в законопроектах, которые предусматривают утилизацию 100 процентов упаковки с начала 2023 года. Для товаров нормативы будут увеличиваться на 10 процентов, сейчас они составляют от 10 до 45 процентов в зависимости от вида товара или упаковки.

Поправки ужесточат механизм расширенной ответственности производителя (РОП), который предусматривает либо самостоятельную утилизацию использованных товаров, либо уплату экосбора в бюджет. Правила действуют в России с 2015 года, однако исполняются плохо. В 2021 году бизнес заплатил около пяти миллиардов рублей, в то время как население за вывоз мусора заплатило более 190 миллиардов. Правительство планирует на средства, вырученные за счет экосбора, построить инфраструктуру по обращению с отходами.