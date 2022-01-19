Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянка в минус 26 насильно окунула кричащего сына в прорубь и попала на видео

Жительница Комсомольска-на-Амуре насильно окунула ребенка в прорубь при минус 26 градусах

Жительница Комсомольска-на-Амуре при минус 26 градусах насильно окунула кричащего ребенка в прорубь и попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Ньюсач».

На кадрах видно, как россиянка подводит к оборудованной купели плачущего сына. Она снимает с мальчика полотенце и пытается окунуть его в воду. На помощь женщине прибегают находящиеся рядом спасатели. Они все вместе помогают ребенку оказаться в крещенской проруби. Однако мальчик продолжает брыкаться и цепляется ногами за перила и ступени. Мать ребенка все это время стоит рядом в пуховике.

Действия россиянки не все пользователи соцсетей приняли положительно. Некоторые в шутку назвали ее матерью года.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, какие риски может повлечь купание в крещенские морозы, и предупредил россиян о том, что они могут быть смертельно опасны.

По словам медика, с физиологической точки зрения окунание в ледяную воду создает температурный стресс для организма. И как любой внезапный стресс он наносит удар по сердечно-сосудистой, эндокринной и иммунной системам человека. Выброс гормонов, который возникает в процессе таких купаний, может привести к нарушению сердечного ритма — вплоть до остановки сердца.

Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Курс рубля взлетел
Главного врача больницы СИЗО «Матросская тишина» обвинили по двум статьям УК
В Польше побоялись приманки «Газпрома»
США увеличат военную помощь Украине и усилят сотрудничество из-за России
Транзит газа через Украину рекордно рухнул
Пассажиры разобрали машину каршеринга на части ради продажи
Боровшегося с коррупцией в Минобороны россиянина осудили на пять лет
Обвиненный в изнасиловании несовершеннолетней принц Эндрю исчез из соцсетей
В Швейцарии возбудили уголовное дело о копировании данных россиянина Клюшина
Продюсер рассказал о сотнях миллионов рублей «под подушкой» Градского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter