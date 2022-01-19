Россиянка в минус 26 насильно окунула кричащего сына в прорубь и попала на видео

Жительница Комсомольска-на-Амуре при минус 26 градусах насильно окунула кричащего ребенка в прорубь и попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Ньюсач».

На кадрах видно, как россиянка подводит к оборудованной купели плачущего сына. Она снимает с мальчика полотенце и пытается окунуть его в воду. На помощь женщине прибегают находящиеся рядом спасатели. Они все вместе помогают ребенку оказаться в крещенской проруби. Однако мальчик продолжает брыкаться и цепляется ногами за перила и ступени. Мать ребенка все это время стоит рядом в пуховике.

Действия россиянки не все пользователи соцсетей приняли положительно. Некоторые в шутку назвали ее матерью года.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, какие риски может повлечь купание в крещенские морозы, и предупредил россиян о том, что они могут быть смертельно опасны.

По словам медика, с физиологической точки зрения окунание в ледяную воду создает температурный стресс для организма. И как любой внезапный стресс он наносит удар по сердечно-сосудистой, эндокринной и иммунной системам человека. Выброс гормонов, который возникает в процессе таких купаний, может привести к нарушению сердечного ритма — вплоть до остановки сердца.